Salvini attacca De Luca: “Vuole chiudere i confini ma non ha una Sanità all’altezza” (Di lunedì 20 aprile 2020) Matteo Salvini replica a De Luca sulla chiusura dei confini: “Migliaia di campani preferiscono curarsi al Nord”. ROMA – La replica di Salvini alla ‘minaccia’ di De Luca di chiudere i confini in caso di allenamento di misure da parte delle Regioni del Nord non si è fatta attendere. Il leader della della Lega ha duramente attaccato il governatore della Campania. “De Luca – dice l’ex ministro – vuole chiudere la Campania. Ricordo sottovoce al signor De Luca che l’anno scorso più di 15mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il signor De Luca non voglia impedire ai cittadini di farsi visitare e curare da altri. Evidentemente De Luca non ha una Sanità all’altezza“. De Luca pronto a chiudere i confini dal 4 maggio Le parole di Salvini fanno riferimento ... Leggi su newsmondo Salvini attacca De Luca : “Non ha una sanità all’altezza - altro che chiudere la Campania”

