Pavia | fermato dai carabinieri mentre corre dal padre morente | la multa viene annullata

Era stato fermato dai carabinieri durante un controllo mentre andava a trovare il padre morente. Un uomo di Pietra Ligure (Savona) è stato multato dai carabinieri perché non aveva i documenti che provassero il diritto, in base alle legge 104, di andare ad assistere l'anziano genitore. In seguito il provvedimento è stato annullato grazie alla testimonianza del fratello che lo aspettava a Belgioso (Pavia).

17.59 Di seguito l’aumento dei contagi in Lombardia suddiviso per province: Bergamo +49 (totale 10.738), Brescia +58 (totale 12.004), Como +62 (totale 2.550), Cremona +74 (totale 5.491), Lecco +8 ...

Va a trovare il papà che sta per morire: multato perché “non urgente”

Il padre sta per morire, il figlio decide di andarlo a trovare per dargli l’ultimo saluto ma viene fermato dai carabinieri e multato. È successo in provincia di Pavia. Un uomo, originario di Pietra ...

