Pamela Barretta di UeD dopo le voci ora ‘esplode’ | “Mi spiace ma Enzo Capo…”

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nelle ultime settimaneCapo esono tornati a dominare le pagine di cronaca rosa. Da tempo fuori da Uomini e Donne, dalle ultime news sembrava che la loro storia fosse arrivata al capolinea anche se l’ex cavaliere non aveva intenzione di mettere la parola fine. Voleva aspettare di poter parlare con lei di persona mentrepareva più convinta. Ma vivendo in due regioni diverse il confronto non era e non è possibile. Si sposta tutto su Instagram, dunque, dove da una serie di filmati pubblicati da(e ricondivisi da) le cose sembravano tornate a posto. Certo, la lontananza dovuta all’isolamento è pesante edha voluto sfogarsi pubblicamente: “La cosa più brutta è fare la pace ma non poterti riabbracciare”, ha scritto sotto a una bella foto in cui lui esi abbracciano e si guardano con ...

zazoomblog : Gossip Uomini e Donne Pamela Barretta su Enzo: “Deve imparare il rispetto” - #Gossip #Uomini #Donne #Pamela - sofia_barretta : RT @Ri_Ghetto: Precisamente un anno fa cominciavano a sorgere i primi dubbi sul matrimonio di Pamela Prati e le prime certezze sull'inesist… - fainformazione : Enzo Capo e Pamela Barretta di Uomini e Donne, hanno fatto pace: 'maledetta quarantena, ti amo' - Sp Enzo Capo e P… -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Barretta

Lanostratv

In questo lungo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus in Italia e nel Mondo, Pamela Barretta, spesso e volentieri, si intrattiene su instagram con i suoi tantissimi fan, ...Momento di crisi per l'ex coppia del trono over. Non sembra ancora tornato il sereno per l'ex coppia del trono over di Uomini e Donne formata dalla 36enne pugliese Pamela Barretta e l'imprenditore ...