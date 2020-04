Ordine Medici Roma | ecco app per monitorare cittadini

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020)– “Abbiamo deliberato, come Consiglio dell’dei, di mettere a disposizione di tutti iin maniera gratuita un’app per fare monitoraggio”. Lo ha annunciato il presidente dell’deidi, Antonio Magi, nel corso di un’intervista via Skype rilasciata al direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone. “Molti stanno mettendo in dubbio il discorso sulla privacy- ha proseguito- contestando il fatto che i dati sensibili della persona possano essere messi su piattaforme di cui non si ha conoscenza. Allora noi inseriremo questi dati sulla piattaforma dell’. Chi meglio di un medico puo’ mantenere il segreto professionale, dando garanzia al cittadino che questi dati non verranno diffusi in altro modo?”. Tra le proposte individuate dall’, anche quella di individuare dei ...