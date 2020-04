‘Live – Non è la D’Urso’, Antonella Elia commenta i rumors sul compagno Pietro Delle Piane, poi lui la sorprende con una dichiarazione (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo la sua lunga avventura al Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia si è raccontata nel salotto di Barbara D’Urso, dove è arrivata in compagnia del fidanzato Pietro Delle Piane. Nonostante gli scontri e i presunti tradimenti di cui tanto si è parlato mentre era chiusa tra le mura di Cinecittà, la showgirl ha infatti chiarito di essersi confrontata a lungo con la sua dolce metà ed ha aggiunto che oggi stanno trascorrendo la quarantena insieme più uniti che mai: “La sera che sono uscita abbiamo parlato per cinque ore, abbiamo fatto le 7 del mattino, poi l’ho perdonato”. Ma nonostante la serenità ritrovata, Barbara D’Urso ha voluto mostrare all’Elia un filmato in cui diversi volti noti dello spettacolo fanno Delle insinuazioni piuttosto importanti su Pietro, accusandolo di essere in cerca solo di ... Leggi su isaechia ‘Live – Non è la D’Urso’ - Costantino della Gherardesca e Vladimir Luxuria insinuano dubbi sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia : la replica degli ex gieffini (Video)

‘Live non è la D’Urso’ - Alberto Zangrillo : «Siamo infastiditi dalle fesserie - lasciateci lavorare»

‘Live – Non è la D’Urso’ - Valeria Marini e Fernanda Lessa faccia a faccia col fidanzato di Antonella Elia. E a proposito del discusso tampone per il Coronavirus… (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo la sua lunga avventura al Grande Fratello Vip 4,si è raccontata nel salotto di Barbara D’Urso, dove è arrivata in compagnia del fidanzatoPiane. Nonostante gli scontri e i presunti tradimenti di cui tanto si è parlato mentre era chiusa tra le mura di Cinecittà, la showgirl ha infatti chiarito di essersi confrontata a lungo con la sua dolce metà ed ha aggiunto che oggi stanno trascorrendo la quarantena insieme più uniti che mai: “La sera che sono uscita abbiamo parlato per cinque ore, abbiamo fatto le 7 del mattino, poi l’ho perdonato”. Ma nonostante la serenità ritrovata, Barbara D’Urso ha voluto mostrare all’un filmato in cui diversi volti noti dello spettacolo fannoinsinuazioni piuttosto importanti su, accusandolo di essere in cerca solo di ...

fanpage : Di Maio: “Vita umana è la priorità, non è il momento delle polemiche, politica sia responsabile” - fanpage : Walter Ricciardi non nasconde i suoi timori #coronarvirusitalia #19aprile - matteograndi : Un inseguimento con gli elicotteri in diretta TV non si vedeva dai tempi di OJ Simpson, un presunto assassino. Que… - live_dom : RT @Grecotw: Ieri pomeriggio L'OMS ha chiarito che Ricciardi non è nessuno. Quindi, ieri sera, Ricciardi era da Fazio a sparare cazzate sul… - FedeShekinosa86 : -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non «Facciamo come gli inglesi». Salvini attacca l’Ue, poi precisa Corriere della Sera