La ripartenza per il Papa occasione per cambiare Una vita senza scarti (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è grande agitazione e intenso desiderio. Sfioriamo il delirio. Insomma non aspettiamo altro che ripartire e far tornare tutto come prima. La parola d’ordine è ripristinare la cuccagna naturalmente a favore dei ricchi. E se un Papa si affaccia sulla soglia della furia frenetica, alza la mano e chiede di fare i conti con il mantra da coronavirus, con quel «tutto-andrà-bene», perché per alcuni, se non per molti, non sarà affatto così, ecco che scatta la censura, il fastidio, il disagio, il disturbo. Ieri le parole di Bergoglio sugli egoismi pronti a connotare la «fase 2» mondiale sono state ignorate da media mainstream social e tradizionali. Stiamo davvero avviandoci alla normalità e le parole di Francesco tornano ad essere una scocciatura. Leggi su ecodibergamo Atc - piano per la ripartenza : bollino blu alle aziende in regola con norme anti Covid

De Magistris fuori fase (2) : nessuna proposta a De Luca per la ripartenza

Emergenza Covid-19 in Puglia - Emiliano “Priorità alla salute - no ai facili entusiasmi - dobbiamo prepararci alla ripartenza per non scatenare il caos” (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è grande agitazione e intenso desiderio. Sfioriamo il delirio. Insomma non aspettiamo altro che ripartire e far tornare tutto come prima. La parola d’ordine è ripristinare la cuccagna naturalmente a favore dei ricchi. E se unsi affaccia sulla soglia della furia frenetica, alza la mano e chiede di fare i conti con il mantra da coronavirus, con quel «tutto-andrà-bene», perché per alcuni, se non per molti, non sarà affatto così, ecco che scatta la censura, il fastidio, il disagio, il disturbo. Ieri le parole di Bergoglio sugli egoismi pronti a connotare la «fase 2» mondiale sono state ignorate da media mainstream social e tradizionali. Stiamo davvero avviandoci alla normalità e le parole di Francesco tornano ad essere una scocciatura.

SkySport : Champions League ed Europa League: le date nel piano Uefa per la ripartenza - RegioneER : #impresER #Coronavirus graduale ripartenza in alcune filiere produttive: con il Patto per il lavoro la proposta del… - CottarelliCPI : Auguri alla #TaskForce guidata da Colao. Per la ripartenza serviranno investimenti pubblici e privati. Rapidamente.… - Nick_972 : RT @ImolaOggi: Coronavirus, invece di farli ai politici ed ai virologi che ci hanno portato a questo punto, saranno effettuati test psicolo… - TgrRaiFVG : Le condizioni della commissione scientifica per far ripartire il calcio. Si prescrive la creazione di un gruppo squ… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza per Coronavirus, Fase 2. Prime deroghe dal 27 aprile e ripartenze modulate per regione Il Messaggero professioni e professionisti politica e pubblica amministrazione

ed è proprio questa la base di partenza per sviluppare un progetto più strutturato”. Anche pensando a una possibile ripartenza delle attività, lo spettro sullo sfondo rimane sempre il medesimo: quanto ...

Le proposte della F.M.P.I. alla Regione per la fase 2

4) Incentivi per sostenere ed agevolare una nuova organizzazione delle piccole aziende ... unitamente alle iniziative già in corso da parte del Governo centrale e di quello regionale possono ...

ed è proprio questa la base di partenza per sviluppare un progetto più strutturato”. Anche pensando a una possibile ripartenza delle attività, lo spettro sullo sfondo rimane sempre il medesimo: quanto ...4) Incentivi per sostenere ed agevolare una nuova organizzazione delle piccole aziende ... unitamente alle iniziative già in corso da parte del Governo centrale e di quello regionale possono ...