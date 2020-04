"Il clima non è dei migliori": Caterina Balivo, Vieni da me non torna in onda (per ora) (Di lunedì 20 aprile 2020) Che ne sarà di Vieni da me, adesso che i palinsesti televisivi sono stati stravolti dall'emergenza coronavirus? Caterina Balivo ha provato a rispondere in una diretta social con Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, la trasmissione potrebbe tornare in onda su Rai 1 tra la fine di aprile e i primi di maggio, ma la Balivo ha in parte smentito: “Per la prossima stagione Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”. Parole che lasciano intendere che Vieni da me non ripartirà così tanto presto. Leggi su liberoquotidiano C'è una correlazione tra Covid e cambiamenti climatici? Invito a non semplificare

Clima - lettera di un fisico alla politica (e non solo)

Clima - lettera di un fisico alla politica (e non solo) (Di lunedì 20 aprile 2020) Che ne sarà dida me, adesso che i palinsesti televisivi sono stati stravolti dall'emergenza coronavirus?ha provato a rispondere in una diretta social con Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, la trasmissione potrebbere insu Rai 1 tra la fine di aprile e i primi di maggio, ma laha in parte smentito: “Per la prossima stagione Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, ilnon; dei. Non so se; il momento giusto, penso non ci sia unadatto per il mio programma”. Parole che lasciano intendere cheda me non ripartirà così tanto presto.

NicolaPorro : Stiamo assistendo a scene in cui il cittadino si sostituisce all’autorità e pensa, non si sa bene in base a quale d… - AFAntoAnt : RT @Nonha_stata: @PoliticaPerJedi Io non so cosa ti sia preso, ma sembri entrato nel solito clima di odio tra categorie. Ritrova la ragione… - nicomar2610 : RT @Nonha_stata: @PoliticaPerJedi Io non so cosa ti sia preso, ma sembri entrato nel solito clima di odio tra categorie. Ritrova la ragione… - giuseppe_carrus : RT @gadlernertweet: Il tono asettico e neutrale di questa pubblicità (leggerne il testo, ogni parola scelta con cura per non risultare crit… - GioDg53 : RT @SlipperLea: @Brasviz1 Così non va, devo dare ragione a Fabrizio. Forse in questo clima da regime forzoso causa virus, stiamo perdendo l… -

Ultime Notizie dalla rete : clima non Ecco il clima che ci aspetta se non riduciamo le emissioni di gas serra Ticinonline Vieni da me, Caterina Balivo smentisce il ritorno: "Il clima non è dei migliori per il mio programma"

Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”. Parole che lasciano intendere che Vieni da me non ripartirà ...

Meteo, arriva la settimana delle piogge: temporali anche a Napoli

Già da oggi, lunedì 20, il clima peggiorerà in maniera decisa. A Napoli in particolare sono attese piogge per l'intera giornata, con temperature massime sui 16 gradi. Anche nei prossimi giorni il ...

Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”. Parole che lasciano intendere che Vieni da me non ripartirà ...Già da oggi, lunedì 20, il clima peggiorerà in maniera decisa. A Napoli in particolare sono attese piogge per l'intera giornata, con temperature massime sui 16 gradi. Anche nei prossimi giorni il ...