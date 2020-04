Dove si può fare l' addio al nubilato ai tempi del coronavirus? 

Leggi su agi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il velo bianco c'è, le scarpe con il tacco pure. Le amiche per brindare "ognuna con la sua borraccia" anche, e i fiori non mancano. E' tutto pronto per l'al... al supermercato. Eh sì, in effetti al tempo del coronavirus quello è l'unico postoci si; ritrovare. A meno che non si scelga il virtuale. Nel rispetto delle regole, sia chiaro, con mascherina e guanti, e osservando le distanze di sicurezza. Ah, e facendo la spesa ovviamente. L'idea è venuta alla futura sposa Katiuscia Mariani, che il fine settimana appena trascorso avrebbe dovuto passarlo con le sue più care amiche a Rimini. Si erano accordate così da tempo, un posto al mare'folleggiare' insieme prima del prossimo 27 giugno, il giorno del Sì in Chiesa. Ma i piani, si sa, sono saltati per tutti a causa del Covid. La voglia di ritrovarsi invece ...