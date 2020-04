Coronavirus | ultime notizie – In Italia per la prima volta calano i pazienti positivi In

Leggi su open.online

Sale a 140 il bilancio dei medici morti Nel suo drammatico bollettino quotidiano la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) tiene traccia dei camici bianchi che hanno perso la vita durante questa emergenza. Un bollettino che si aggrava ora dopo ora. Gli ultimi due vittime sono Oscar Ros (specialista in Igiene e Medicina preventiva), colpito da Covid-19, e Andrea Farioli, le cui cause del decesso sono ancora da accertare. Il totale dei medici deceduti dall'inizio dell'epidemia, rileva la Fnomceo, sale così a 140. Al ...