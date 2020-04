Con la quarantena addio ai diritti dei bambini (Di lunedì 20 aprile 2020) Forse perché decreti e ordinanze li scrivono i grandi, ci siamo dimenticati che i bambini hanno diritto a giocare, a correre, ad andare in bicicletta e a rotolarsi nei prati assieme agli altri bambini. Oltre al diritto fondamentale di essere educati e istruiti, che è anche un dovere per la Repubblica.Nelle minuziose liste di divieti a fini sanitari, abbiamo previsto deroghe per andare in edicola, a comprarsi le sigarette, a mettere la benzina, a portare il cane a fare i suoi bisogni. E ora stiamo lavorando certosinamente su liste di codici Ateco per capire quali attività riaprire, ma senza considerare scuole, parchi e negozi di giochi.Ci siamo dimenticati dello sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei bambini. Nondimeno, sono diritti garantiti ai più alti livelli, a cominciare dalla Convenzione Unicef sui diritti dell'infanzia e dall'art. 31 ... Leggi su panorama Laurearsi in quarantena : 4 ragazze ci hanno raccontato cosa significa e come funziona

Gwyneth Paltrow fa la maschera viso con gli occhiali : in quarantena si dedica alla cura della pelle

Andrea Damante sulla quarantena confessa : “Sono con la mia ragazza” (Di lunedì 20 aprile 2020) Forse perché decreti e ordinanze li scrivono i grandi, ci siamo dimenticati che ihanno diritto a giocare, a correre, ad andare in bicicletta e a rotolarsi nei prati assieme agli altri. Oltre al diritto fondamentale di essere educati e istruiti, che è anche un dovere per la Repubblica.Nelle minuziose liste di divieti a fini sanitari, abbiamo previsto deroghe per andare in edicola, a comprarsi le sigarette, a mettere la benzina, a portare il cane a fare i suoi bisogni. E ora stiamo lavorando certosinamente su liste di codici Ateco per capire quali attività riaprire, ma senza considerare scuole, parchi e negozi di giochi.Ci siamo dimenticati dello sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei. Nondimeno, sonogarantiti ai più alti livelli, a cominciare dalla Convenzione Unicef suidell'infanzia e dall'art. 31 ...

mannocchia : il tempo dell'isolamento con chi una casa non ce l'ha la quarantena delle mense e di chi dorme in strada, per… - LegaSalvini : IL TRAGHETTO CON CINEMA E SOLARIUM. ECCO LA QUARANTENA DEI MIGRANTI - poliziadistato : Con la nostra quarantena la natura si riprende i suoi spazi. Ma qui c'è voluto proprio l'intervento dell'uomo per s… - PauloMagnoni : RT @OizaQueensday: Idris come attore mi piaci ma sai com’è, non è che tutti abbiamo miliardi per poter stare in case che sembrano castelli,… - xsaransia : Giovanna ricordati che avresti potuto passare la quarantena con Giulio Raselli. #Uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Con quarantena Coronavirus: in quarantena con stile, tra pigiami, leggings e outfit estivi Affaritaliani.it L’addio a Carmine Sommese, una pagina indegna per la politica e lo Stato

ha deciso di accettare l’invito dei medici a «sostenerli», recandosi con tanto di fascia tricolore nel viale del Santa Maria della Pietà ad osservare un minuto di silenzio in omaggio a Carmine Sommese ...

Twitch, Facebook, Instagram: la scienza non si ferma e si sposta… sui social network

Ecco quali canali e profili seguire per non annoiarsi (e anzi imparare) durante la quarantena: dai genovesi di Zeus alla Città dei Bambini, alla giornalista anti-bufale Genova - «Magari qualcuno gioca ...

ha deciso di accettare l’invito dei medici a «sostenerli», recandosi con tanto di fascia tricolore nel viale del Santa Maria della Pietà ad osservare un minuto di silenzio in omaggio a Carmine Sommese ...Ecco quali canali e profili seguire per non annoiarsi (e anzi imparare) durante la quarantena: dai genovesi di Zeus alla Città dei Bambini, alla giornalista anti-bufale Genova - «Magari qualcuno gioca ...