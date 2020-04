Torino Fiorentina, duello di mercato per Fares della Spal (Di domenica 19 aprile 2020) Torino e Fiorentina sono pronte a darsi battaglia per Fares: l’esterno algerino lascerà la Spal in estate Mohamed Fares lascerà la Spal durante la finestra estiva di calciomercato, forte dei numerosi corteggiamenti avuti nel corso degli ultimi mesi. Torino e Fiorentina sono pronte a darsi battaglia per l’esterno algerino classe ’96, la cui valutazione è compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - “Juventus in corsa per Kane”. Il Genoa incassa 4 - 5 milioni - due nomi per Fiorentina e Torino

