La Pasqua ortodossa ai tempi del Coronavirus | tra chiese chiuse e cerimonie in streaming

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) Oggi oltre 260 milioni di cristiani ortodossi nel mondo celebrano la, i cui riti e tradizioni sono profondamente diversi a casa della pandemia di: i capi della Chiesa hanno chiesto ai fedeli di restare nelle proprie case, come già avvenuto la scorsa settimana per cattolici e protestanti. La maggior parte dei cristiani ortodossi non parteciperà anche i tradizionali riti di mezzanotte, nonostante l’Europa orientale e l’ex Unione Sovietica, la regione con più fedeli ortodossi, registrino un numero relativamente basso di contagi. In Russia, il patriarca di Mosca ha chiesto ai fedeli a pregare a casa e a non andare in chiesa fino a quando non darà la sua benedizione. Il presidente Vladimir Putin non parteciperà alla celebrazionele e limiterà la sua presenza alla cappella nel parco della sua residenza fuori ...