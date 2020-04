Coronavirus, Viminale: 8.800 denunciati ieri, 26 hanno violato la quarantena (Di domenica 19 aprile 2020) Lievemente aumentato il numero di denunciati dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus: sono 8.800 secondo i dati del Viminale. Ben 8.742 persone sono state sanzionati ieri per spostamenti non legittimi, 57 per false dichiarazioni e 26 per violata quarantena. Sono state 257.227 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 92.264: 151 i titolari denunciati, 35 le attività chiuse.L'articolo Coronavirus, Viminale: 8.800 denunciati ieri, 26 hanno violato la quarantena Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Viminale : ieri 8.129 persone sanzionate

