Coronavirus | guariti i 2 pazienti lombardi curati in Calabria | a Catanzaro in terapia

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.771 • Deceduti: 23.227 (+482, +2,1%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Gu… - DPCgov : #Coronavirus Aggiornamento dei dati sanitari #18aprile ?? Totale positivi: 107.771 ?? Dimessi e guariti: 44.927 ??… - alexandercaper1 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, a Napoli terzo giorno senza decessi, solo 3 casi e 40 guariti - MazaraNews : Coronavirus in Sicilia: attuali positivi 2.202, guariti 315, decessi 200, aggiornamento 19 aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus guariti

Il Messaggero Salute

PALERMO - In Sicilia sono attualmente 2.202 le persone trovate positive al coronavirus (31 più di ieri) e 315 quelle già guarite. Lo comunica la presidenza della Regione. Questo il quadro ...Sono 1.215 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono ...