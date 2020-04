Conte | «Italia sola | bene scuse Ue Mes ha brutta fama | non dimentichiamo la Grecia»

Marcozanni86 : Oggi #Conte sul #Giornale. La sua narrazione sul #MES è virata da 'è un affare per #Italia' a 'è solo una possibili… - davidefaraone : Di Battista ci ha scritto la sua ricetta, in soldoni gli ingredienti sono: Italia fuori dall’Europa, diventi la ven… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - 8020Tizio : RT @AdryWebber: Chiediamoci ma conte e la sua gang come pensano di far ripartire l'Italia? Hanno 2 sole possibilità: 1-Stampare denaro/ti… - malinca73 : RT @ilmessaggeroit: Conte: «Italia lasciata sola, bene scuse Ue. Mes ha brutta fama, non dimentichiamo la Grecia» -

Conte Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte Italia