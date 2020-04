Uomini e Donne: Eugenio e Francesca festeggiano 7 anni d’amore, la dedica sui social (Di sabato 18 aprile 2020) Eugenio e Francesca sono una delle coppie più longeve e amate di Uomini e Donne. Ieri, 17 aprile, festeggiavano sette anni d’amore. Ecco che cosa si sono scritti sui social Uomini e Donne: la storia di Eugenio e Francesca Eugenio Colombo è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più seguiti ed amati. Ancora oggi i fan lo seguono con molto affetto nelle serate in giro per l’Italia come dj. Ma se il suo lavoro è andato sempre migliorando dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, anche la sua vita sentimentale ha fatto lo stesso. Eugenio alla fine del suo percorso ha scelto Francesca Del Taglia, con la quale è andato a convivere poco dopo la scelta. Tra loro c’era una forte passione nelle esterne e una grande affinità caratteriale. Dopo un anno lei era incinta del loro primo figlio: Brando. Qualche anno più ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - anticipazioni : registrate le nuove prime puntate

