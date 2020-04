Totti, il gatto della discordia: “Mi stavo lasciando con Ilary, giorni di gelo” (Di sabato 18 aprile 2020) Francesco Totti e il gatto della discordia: “Mi stavo lasciando con Ilary, giorni di gelo” Francesco Totti, le cose che non ti ho mai detto… L’ex capitano giallorosso, particolarmente attivo sui social durante la quarantena, è stato protagonista di una chiacchierata ‘pubblica’ su Instagram con un altro ex big del calcio italiano, Bobo Vieri. Tanta … L'articolo Totti, il gatto della discordia: “Mi stavo lasciando con Ilary, giorni di gelo” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Francesco Totti : “Stavo per separarmi da mia moglie Ilary”. Per colpa di un gatto

E anche aneddoti privati mai svelati. Er Pupone ha persino narrato di una lite avuta con la moglie Ilary Blasi. Motivo del contendere? Un gatto, senza peli. La conduttrice lo voleva a tutti i costi, ...

