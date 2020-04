Totti: “a Trigoria non metto più piede, mi viene da piangere” (Di sabato 18 aprile 2020) “Ogni volta che porto Cristian agli allenamenti rimango fuori dai cancelli. Ti giuro. Non ho mai più messo piede a Trigoria. Certe volte rimango in macchina e mi viene da piangere a pensare che dopo trent’anni lì dentro ora non posso entrare. Ho tanti amici lì dentro e quando rimango fuori alcuni escono a salutarmi fuori dai cancelli”. Sono le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, durante una diretta Instagram con Luca Toni. Il Pupone non fa più parte del club giallorosso, dopo aver abbandonato il ruolo dirigenziale a causa dei pessimi rapporti con il presidente Pallotta. Totti: “Mi alleno con Zeman dentro il pozzo. Mi stavo separando con Ilary per colpa di un gatto…”L'articolo Totti: “a Trigoria non metto più piede, mi viene da piangere” ... Leggi su calcioweb.eu La confessione di Totti : «Porto mio figlio a Trigoria e piango. Sull’addio alla Roma…»

Totti racconta di quando accompagna il figlio a Trigoria : “Non entro - aspetto in macchina” (Di sabato 18 aprile 2020) “Ogni volta che porto Cristian agli allenamenti rimango fuori dai cancelli. Ti giuro. Non ho mai più messo. Certe volte rimango in macchina e mida piangere a pensare che dopo trent’anni lì dentro ora non posso entrare. Ho tanti amici lì dentro e quando rimango fuori alcuni escono a salutarmi fuori dai cancelli”. Sono le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma, Francesco, durante una diretta Instagram con Luca Toni. Il Pupone non fa più parte del club giallorosso, dopo aver abbandonato il ruolo dirigenziale a causa dei pessimi rapporti con il presidente Pallotta.: “Mi alleno con Zeman dentro il pozzo. Mi stavo separando con Ilary per colpa di un gatto…”L'articolo: “anonpiù, mida piangere” ...

Caprico74974491 : RT @AliprandiJacopo: Totti: 'Non ho mai più messo un piede dentro Trigoria. Alcune volte rimango in macchina davanti al centro sportivo e m… - Alegam76 : RT @AliprandiJacopo: Totti: 'Non ho mai più messo un piede dentro Trigoria. Alcune volte rimango in macchina davanti al centro sportivo e m… - Lorca_VanGogh : RT @GalvaniM: #Totti: «Finché è così non rimetto piede a Trigoria. Ogni volta che porto Cristian, resto fuori dai cancelli. Certe volte qua… - IlmsgitSport : Roma, Totti: «A Trigoria non metto piede, quando accompagno mio figlio mi viene da piangere» - ilmessaggeroit : Roma, Totti: «A Trigoria non metto piede, quando accompagno mio figlio mi viene da piangere» -