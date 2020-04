Terremoto | scossa di magnitudo 3 7 vicino Foggia

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020) Undi3.7 è avvenuto a Poggio Imperiale, in provincia di, alle ore 4.57. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 24 km. Laè stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. April 18, 2020 Leggi anche:a Piacenza, nuovadi3.5: è la terza in 24 ore. L’Ingv: «Nessuna sequenza sismica è in corso»L’Aquila, il Coronavirus blocca ancora la città a 11 anni dal sisma. Mattarella: «La sua ricostruzione resta una priorità e un impegno inderogabile»Terremoti,di3 a Marcellina in provincia di RomaL'articolodi3.7proviene da Open.