Sergio Fantoni: quando il suo nudo frontale in TV fece scandalo (Di sabato 18 aprile 2020) L'attore Sergio Fantoni nel 1982 fece scalpore per essere apparso con un nudo frontale in uno sceneggiato trasmesso dalla RAI: fu il primo nudo maschile della tv italiana. Nella lunga storia della televisione Sergio Fantoni è stato il primo attore maschile ad aver girato una scena di nudo frontale per la tv. L'attore, morto nella giornata di ieri, scandalizzò il pubblico televisivo nel 1982 mostrandosi senza veli nello sceneggiato Delitto di Stato. Il nudo integrale in televisione è sempre stato sempre accompagnato da mille polemiche, senza considerare che il nudo frontale maschile è ancora oggi un tabù per molti spettatori. Era il 1976 quando Odeon, il rotocalco settimanale di Rai2, fece scandalo mostrando alcune scene di nudo integrale delle ballerine del Crazy Horse di Parigi. Sei anni dopo ... Leggi su movieplayer Lutto nel mondo del cinema : è morto Sergio Fantoni

Come attore ha lavorato anche nel cinema americano con ruoli in Intrigo a Stoccolma di Mark Robson e Il Colonnello von Ryan , Papà, ma che cosa hai fatto in guerra? di Blake Edwards e ne Il ventre del ...

