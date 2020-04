Romina Power non è sola in quarantena | nel letto dorme l’uomo della sua vita

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 18 aprile 2020)è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. La bellissima ex attrice di origine americana in questi giorni è prepotentemente (ri)balzata agli onori del gossip per aver deciso di trascorrere la suaa Cellino San Marco, luogo che tanto le è caro. Più precisamente l’artista, per una serie di cause, si è ritrovata nella tenuta di Albano, suo ex marito, insieme anche a Loredana Lecciso. Anche se vivono in un due case separate, considerando che la tenuta è molto grande, si è riunito, almeno metaforicamente, un “triangolo amoroso” che ha tenuto banco per anni.innamorata del figlio Yari Carrisi Laforzata, in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus, sta spingendo molti vip ad essere molto più attivi sui social. Tra questi c’è ...