Prepara un caffè al bancone | multato un bar-tabacchi sul Lungomare di Salerno

Leggi su fanpage

(Di sabato 18 aprile 2020) Stavando un caffè nel suo bar-, sulMarconi a, ma è statodai carabinieri per violazione delle norme nazionali per il Coronavirus, che autorizzano l'apertura dei tabaccai, ma non quella dei bar. L'episodio è accaduto giovedì scorso. Il titolare ha precisato che il caffè era per uso personale, ma la sanzione è scattata lo stesso.