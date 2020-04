Platinette su conduttore cacciato dalla Rai | “Non fa sconti a nessuno”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 18 aprile 2020) Mauro Coruzzi () rivela su unRai: “Non faa nessuno” Puntuale come ogni settimana, Mauro Coruzzi () è tornato con la sua rubrica ‘La Tv che vedo’ che cura per DiPiù focalizzando l’attenzione su unRai: Massimo Giletti. Secondo l’opinionista di Italia Sì, il programma di Marco Liorni in onda ogni sabato pomeriggio sul primo canale della Tv di Stato, Massimo Giletti “non faa nessuno”. Proprio per questo modo di fare, a Non è l’Arena aumentano di puntata in puntata i dibattiti. Massimo Giletti è un lottatore di indubbia esperienza. I dati d’ascolto del programma, secondo Mauro Coruzzi () sono la prova del fatto che si può individuare un obiettivo, quello di fare chiarezza su una determinata ...