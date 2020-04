Meghan Markle e Harry volontari: cibo ai bisognosi (Di sabato 18 aprile 2020) Meghan Markle e l’ex principe Harry avvistati a Los Angeles durante la quarantena. I due sono stati ripresi dalla telecamera di sicurezza del condominio Sierra Bonita Community Apartments di Hollywood mentre consegnavano una busta di cibo a una persona anziana che non li ha nemmeno riconosciuti nella veste di volontari. Meghan Markle e l’ex principe Harry non sono nuovi nel mondo del volontariato. Ma, fino ad adesso, tutto quello che hanno fatto è stato fatto in via ufficiale. In questo caso, i due ex reali si sono presi l’impegno di consegnare cibo alle famiglie bisognose di Los Angeles senza, però, svelare la loro identità. A riprenderli sono state le telecamere di sicurezza del condominio Sierra Bonita Community Apartments di Hollywood. I due coniugi sono scesi da uno Suv. Non ... Leggi su bigodino Meghan Markle e Harry 'squattrinati' - William e Kate potrebbero pagar loro uno stipendio : ecco perché

