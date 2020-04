Lillo & Greg | Il debutto registico direttamente in streaming (Di sabato 18 aprile 2020) Anche Lillo & Greg hanno fatto il grande passo e si sono buttati alla regia: D.N.A. (Decisamente non adatti) è il loro debutto, e arriva in streaming il 30 aprile. Famosissimi per la loro verve comica e gli sketch che ancora oggi fanno ridere milioni di persone, Lillo & Greg debuttano dietro la macchina da … L'articolo Lillo & Greg Il debutto registico direttamente in streaming proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 18 aprile 2020) Anchehanno fatto il grande passo e si sono buttati alla regia: D.N.A. (Decisamente non adatti) è il loro, e arriva inil 30 aprile. Famosissimi per la loro verve comica e gli sketch che ancora oggi fanno ridere milioni di persone,debuttano dietro la macchina da … L'articoloIlinproviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : 'SONO SCHIFATO DALL’IPOCRISIA' Il virologo Baldanti lascia i gruppi di lavoro al Css e in Lombardia dopo le rivelaz… - Agenzia_Italia : Da Lillo e Greg a Morelli e Memphis, i #film che vedremo solo in #streaming - CostanzoAurora : ... e sono 97...Auro’ ma si sicura ca su 97 e non 98? Lillo sei del ‘23... allora ancora 3 anni per i 100!?????? perch… - tuttoteKit : D.N.A. - Decisamente non adatti: Lillo & Greg in streaming #DNADecisamenteNonAdatti #LilloGreg #tuttotek - osvalda70 : RT @VisionDistrib: 50% Lillo, 50% Greg. D.N.A. (Decisamente Non Adatti), il film esordio alla regia di @lilloegreg disponibile on demand da… -

Ultime Notizie dalla rete : Lillo & Da Lillo e Greg a Morelli e Memphis, i film che vedremo in streaming AGI - Agenzia Giornalistica Italia Lillo & Greg | Il debutto registico direttamente in streaming

Anche Lillo & Greg hanno fatto il grande passo e si sono buttati alla regia: D.N.A. (Decisamente non adatti) è il loro debutto, e arriva in streaming il 30 aprile. Famosissimi per la loro verve comica ...

Da Lillo e Greg a Morelli e Memphis, i film che vedremo in streaming

Poi due esordi alle regia: quello di Giampaolo Morelli, '7 ore per farti innamorare', in uscita in streaming dal 20 aprile e quello di Lillo e Greg 'D.N.A. (Decisamente Non Adatti)' che uscirà come ...

Anche Lillo & Greg hanno fatto il grande passo e si sono buttati alla regia: D.N.A. (Decisamente non adatti) è il loro debutto, e arriva in streaming il 30 aprile. Famosissimi per la loro verve comica ...Poi due esordi alle regia: quello di Giampaolo Morelli, '7 ore per farti innamorare', in uscita in streaming dal 20 aprile e quello di Lillo e Greg 'D.N.A. (Decisamente Non Adatti)' che uscirà come ...