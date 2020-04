La Regina Elisabetta compie 94 anni | ma niente colpi di cannone per il coronavirus

repubblica : Coronavirus, niente colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta - ilriformista : Altro che talk show, #PapaFrancesco e la #ReginaElisabetta insegnano cos’è la vera comunicazione L'editoriale di… - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: «Nulla da festeggiare». La Regina Elisabetta “cancella” il suo compleanno - ileanariparbel6 : RT @Libero_official: Niente colpi di cannone e bandiera giù: la Regina Elisabetta si prepara al compleanno, che sarà unico nella storia a c… - DxZagor : @AdryWebber Breaking news: La regina Elisabetta non ha fatto sparare il canonico colpo di cannone, un capitano gli… -

Per la prima volta in 68 anni di regno, non ci sarà il tradizionale saluto a colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta. La quale compirà 94 anni il prossimo martedì, 21 aprile, ma ...14:02 - Compleanno senza cannone per la regina La regina Elisabetta rinuncia al tradizionale saluto a colpi di cannone per il suo compleanno: la monarca compirà 94 anni martedì prossimo, ma per la ...