Coronavirus | Appello dagli USA: “Vogliamo visitare i laboratori di Wuhan” (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus Il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha lanciato un nuovo Appello all’OMS, organizzazione mondiale della sanità, e al Partito comunista cinese: visitare i laboratori di Wuhan L’America sembra non volersi arrendere nei confronti della nazione cinese. Come riportato dal portale Agi, il Segretario di Stato americano ha lanciato un Appello all’OMS, chiedendo … L'articolo Coronavirus Appello dagli USA: “Vogliamo visitare i laboratori di Wuhan” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Coronavirus - l’appello di un imprenditore : “Mia figlia bloccata in Brasile”

Coronavirus - appello alle istituzioni per i senza dimora : ‘Basta multe a chi non sa dove stare. Prolungare piano freddo e presidi medici ad hoc’

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Appello Coronavirus, l'appello delle donne: "Scuole chiuse? Inaccettabile scaricare la crisi su di noi" la Repubblica Coronavirus, Bertolaso: “E’ un nemico più pericoloso dei terroristi dell’11 settembre”

Lo ha detto Guido Bertolaso a Civitanova Marche dove è giunto per seguire la realizzazione dell’ospedale dedicato alla lotta al Covid 19. Bertolaso ha rinnovato l’appello agli italiani di restare a ...

Riapertura cantieri edili, l'appello dell'ex vice presidente degli artigiani edili

Sono perfettamente consapevole dell’emergenza che sta attraversando il nostro Paese a causa del Covid 19. Oltre all’emergenza sanitaria però stiamo vivendo un’ emergenza economica. Come artigiano che ...

