Se avete ricevuto l’sms di Regione Lombardia, ecco come funziona l’app AllertaLom (Di venerdì 17 aprile 2020) L’sms di Regione Lombardia spedito ai lombardi per scaricare la app di autodiagnosi del coronavirusI primi sms sono arrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile. Mentre il commissario straordinario del governo per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, si apprestava a firmare il decreto per assegnare a Bending Spoons lo sviluppo dell’app nazionale per raccogliere informazioni utili al contact tracing del coronavirus, Regione Lombardia sollecitava i cittadini a scaricare la sua applicazione. O meglio, quella della Protezione civile locale, AllertaLom, utilizzata per aggiornamenti su rischi meteo, valanghe e altre criticità locali, su cui da qualche settimana si può compilare un questionario sul proprio stato di salute, CercaCovid. Le domande servono a circoscrivere Comune di residenza, abitudini di vita e lavoro, condizioni mediche generali ... Leggi su wired È partito il rollout del nuovo design di Google Assistant. L’avete ricevuto?

Ultime Notizie dalla rete : avete ricevuto Richieste buoni spesa, Comune Alessandria: "Ecco cosa fare se non avete ricevuto risposta" Radiogold Valorant Beta: le impostazioni migliori su Twitch per ricevere il codice

Stando a quanto dichiarato da Riot Games, la possibilità di ottenere l'accesso si attiva solo se avete guardato almeno due ore (complessive, non consecutive) di diretta su Twitch. C'è infatti chi ha ...

PlayStation 4: il nuovo firmware 7.50 causa problemi ad alcuni utenti

Insomma, la lista è abbastanza variegata, ma ci teniamo a segnalare che il numero di segnalazioni è molto ridotto, quindi non si tratta di problematiche molto diffuse. Avete installato l'aggiornamento ...

