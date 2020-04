Mes, il governo si spacca all’Europarlamento: Pd a favore, M5s contro. Lega vota contro i coronabond (Di venerdì 17 aprile 2020) Mes, la maggioranza di governo si divide all’Europarlamento. E la Lega vota contro i coronabond chiesti dai Verdi. Caso Mes, governo spaccato all’Europarlamento. La trattativa sul Mes e sui coronabond rischia di spaccare il governo Conte. Dopo le scintille verbali degli ultimi giorni, la dimostrazione della spaccatura è evidentemente all’Europarlamento, dove il Pd ha votato a favore del paragrafo 23 (quello sull’attivazione del Mes) mentre il Movimento 5 stelle ha votato contro. E c’è un altro giallo. Sempre al Parlamento europeo i parlamentari della Lega hanno votato contro i coronabond. Parlamento EuropeoMes, governo diviso all’Europarlamento Ma partiamo dal capitolo Mes. Il Partito democratico ha votato a favore dell’attivazione del fondo inserita nel paragrafo 23 del testo. In linea con le dichiarazioni recenti, il ... Leggi su newsmondo Mes - l'Ue divide governo e cdx Sì da Pd - renziani e Forza Italia

Mes : Governo spaccato e debolissimo in Europa - lo afferma Della Vedova (+ Europa)

Coronavirus - anche la Cei preme sul governo : messe dal 3 maggio - funerali e battesimi con le mascherine. I vescovi : “Il Paese ne ha bisogno” (Di venerdì 17 aprile 2020) Mes, la maggioranza disi divide all’Europarlamento. E lai coronabond chiesti dai Verdi. Caso Mes,to all’Europarlamento. La trattativa sul Mes e sui coronabond rischia dire ilConte. Dopo le scintille verbali degli ultimi giorni, la dimostrazione dellatura è evidentemente all’Europarlamento, dove il Pd hato adel paragrafo 23 (quello sull’attivazione del Mes) mentre il Movimento 5 stelle hato. E c’è un altro giallo. Sempre al Parlamento europeo i parlamentari dellahannotoi coronabond. Parlamento EuropeoMes,diviso all’Europarlamento Ma partiamo dal capitolo Mes. Il Partito democratico hato adell’attivazione del fondo inserita nel paragrafo 23 del testo. In linea con le dichiarazioni recenti, il ...

davidefaraone : La #Lega non vota lo scostamento di bilancio. Per fare un dispetto al governo sul #Mes mette a rischio il sostegno… - borghi_claudio : @claudiocerasa Ah ok hastatogiorgetti in un'intervista. Quello che dice il responsabile economia da 9 anni non cont… - LegaSalvini : DAL GOVERNO UN VERO BAVAGLIO AL PARLAMENTO CHE NON POTRÀ VOTARE SUL MES - GervasioHya : @repubblica Può essere ma finché il governo con a capo Conte prenderà decisioni solo col bilancino politico delle c… - ManuMoschella : RT @gualminielisa: Sapevatelo. La lega vota contro gli #Eurobond e quindi contro l’Italia. E poi se la prendono col governo sul Mes. #Irre… -