Luis Sepúlveda morto per Coronavirus | «I suoi polmoni minati dalla dittatura di Pinochet»

(Di venerdì 17 aprile 2020) «Se ne è andato per sempre e lascia un vuoto immenso, incommensurabile. Non mi viene in mente nessun altro scrittore che abbia le sue capacità di difendere la memoria attraverso una letteratura che non è apparentemente militante, ma schierata come lo era lui. Aveva una capacità di narrare che ti portava per mano con il cuore in situazioni delle più diverse e delle più lontane», così Pino Cacucci, scrittore e sceneggiatore tra i più apprezzati in Sud America e non solo, parla dell’amico fraterno diSepúlveda.Sepúlvedaper: «Idi» In un’intervista telefonica all’HuffPost con la voce rotta dall’emozione Cacucci ha ricordato “Il cileno errante”, come lo aveva ribattezzato proprio lui ...