Final Fantasy 7 Remake: Come aprire i cancelli con i draghi (Di venerdì 17 aprile 2020) Se state giocando a Final Fantasy 7 Remake, vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta in un cancello chiuso con lo stemma di alcuni draghi. Come si aprono i cancelli del drago? Ce ne sono 4 in totale e celano un misterioso bottino. In questo articolo vi sveleremo Come fare per aprirli. Come aprire i cancelli del drago in Final Fantasy 7 Remake Come anticipato vi sono 4 cancelli localizzati nei seguenti luoghi: Il primo cancello si trova nei pressi della Città Sotterranea, nel Settore 5Il secondo cancello si trova presso la Superstrada CollassataIl terzo e quarto cancello si trovano nelle Fogne Se volete aprire i cancelli potete farlo solo dopo aver raggiunto il Capitolo 14 dell’avventura, quindi procedete Come segue: Iniziate le missioni Bandito Mschiaccio e Il nascondiglio segreto di Corneo, quindi parlate con Johnny nel Settore 5 e Damon nella zona ... Leggi su gamerbrain Final Fantasy 7 Remake : Yoshinori Kitase spiega da cosa ha preso spunto per la storia ed il ruolo di Sephiroth

