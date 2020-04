Zauri | il siparietto con Inzaghi e quella piccola ‘speranza’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lo scorso 26 ottobre il suo Pescara si impose 4-0 all’Adriatico, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare chesarebbe rimasta l’unica sconfitta stagionale per il Benevento. Lucianoè tornato a parlare del campionato di B in una diretta Instagram con il telecronista Dazn Riccardo Mancini, rivelando di aver sentito recentemente proprio: “Ci siamo scambiati qualche messaggio su Instagram, gli ho augurato di riprendere presto e completare una grande stagione. Lui mi ha risposto che sono stato l’unico a batterlo, e a quel punto gli ho detto che spero di mantenere questo piccolo primato“.ha lasciato la guida tecnica del Pescara lo scorso 20 gennaio, in seguito alla sconfitta con la Salernitana. In quell’occasione il tecnico nativo di Pescina rassegnò le sue ...