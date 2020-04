Serie di scosse di terremoto nel piacentino La più forte è stata di magnitudo 4 2

(Di giovedì 16 aprile 2020) Una scossa didi4.2 èregistrata oggi alle 11.42, con epicentro a 6 chilometri a sud-est di Cerignale, in provincia di Piacenza. Ai vigili del fuoco di Piacenza non risultano richieste di intervento. “A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Piacenza alle ore 11.42 conML 4.2 – riferisce una nota della Protezione civile -, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate l’evento, con epicentro tra le località di Cerignale, Ottone e Ferriere, è stato avvertito dalla popolazione. Dalle segnalazioni risultano solo alcuni cornicioni caduti ma nessun danno di rilievo e ...

bnotizie : Terremoti in Sicilia, registrata serie di scosse - Diretta Sicilia - bnotizie : Terremoti in Sicilia, registrata serie di scosse - Diretta Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie scosse

Genova24.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata oggi alle 11.42, con epicentro a 6 chilometri a sud-est di Cerignale, in provincia di Piacenza. Ai vigili del fuoco di Piacenza non ...Al momento quindi non c’è motivo di credere che potranno arrivare scosse particolarmente più forti, ma questo non vuol dire che non se ne verificheranno e neanche che non ci sarà una serie di scosse.