Pio Albergo Trivulzio Denuncia choc di un parente “E' in corso una eutanasia”

pietroraffa : La Guardia di Finanza sta perquisendo gli uffici della Regione Lombardia. Secondo l'Ansa, si punta a raccogliere ma… - ilpost : La Guardia di Finanza sta perquisendo gli uffici della Regione Lombardia - fanpage : La denuncia di Nadia Mordini, infermiera del Pio Albergo Trivulzio - palinaciani : RT @Dio: Milano, indagini al Pio Albergo Trivulzio, e appalti milionari. Forte 'sto revival di Tangentopoli, però non ho capito perché lo s… - boborobo88 : RT @Spartaco67_: Non solo Pio Albergo Trivulzio...Palermo, scoperta casa di riposo lager: 'Se ti muovi ti rompo una gamba' -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Albergo

«Evitiamo un nuovo Pio Albergo Trivurzio – ha commentato Basile – è deplorevole la gestione di questo caso da parte di tutti gli addetti ai lavori in quanto nessun Comune del territorio è stato ...Non c’è solo il fronte milanese sul Pio Albergo Trivulzio (e altre strutture) su cui si indaga in Lombardia per le morti di anziani pazienti nelle residenze sanitarie assistenziali. Sono nove i ...