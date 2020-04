Palermo | violenze su anziani | 6 arresti

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno arrestato sei persone che sono ritenute responsabili del reato di maltrattamento diospiti di una casa di riposo. Nella struttura in questione, infatti, si sarebbero verificati allarmanti episodi di maltrattamento, fisico e psicologico, ai danni degliospiti.Il Tribunale diha così emesso una ordinanza per la custodia cautelare di sei persone guidate da una donna di 57 anni, che era già "referente delle precedenti società fallite, nonché amministratrice di fatto della compagine che gestisce attualmente la casa di riposo", coadiuvate da altre sei persone, tutte donne, una classe 1985, una del 1967, un'altra del 1992, una del 1965 e una del 1978. La donna nata nel 1965, inoltre, risulta "inserita in un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza (799 ...

Agenzia_Ansa : Casa di riposo lager a Palermo, 6 arresti. Violenze fisiche e psicologiche con calci, schiaffi e insulti #ANSA - piras_zia : RT @BorgonzoniPres: Casa riposo lager a Palermo, 6 arresti. Violenze fisiche e psicologiche con calci, schiaffi e insulti 'Se tu ti muov… - pietro30199674 : RT @BorgonzoniPres: Casa riposo lager a Palermo, 6 arresti. Violenze fisiche e psicologiche con calci, schiaffi e insulti 'Se tu ti muov… - ItaliaNotizie24 : Palermo, violenze nella casa di riposo: la Finanza arresta 7 donne - IvanaIv29438384 : RT @Asiablog_it: #PALERMO. Violenze e maltrattamenti inauditi nei confronti di anziani inermi insultati e picchiati con calci, schiaffi, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo violenze

Il Messaggero

Il suo corpo, in parte dilaniato dagli animali selvatici, si trovava nei pressi della SP16 Ore di tensione a Bagheria (Palermo) per la morte di Maria Angela Corona (47 anni ... La lite sarebbe ...Arrestato un uomo di 34 anni per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale ... Mercato Ittico, la proposta per la riapertura Il modello organizzativo del mercato ittico ...