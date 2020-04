Mara Venier e il marito dormono in letti separati durante la quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) La salute del marito preoccupa molto Mara Venier: per paura che la polmonite di Nicola Carraro possa degenerare in Covid-19, i due dormono in letti separati. Mara Venier e il marito, Nicola Carraro, dormono in letti separati in questo periodo di quarantena. Nonostante il sorriso con cui entra ogni domenica nelle case degli italiani, la conduttrice vive un momento di grande angoscia per le condizioni di salute del marito, a rischio per pregressi problemi polmonari. La conduttrice lo ha raccontato al settimana Nuovo, parlando anche del nipote, che domenica l'ha salutata con un video messaggio facendola scoppiare in lacrime. La domenica degli italiani, in questo particolare momento, è un po' meno pesante grazie a Mara Venier che con la sua Domenica In riesce a regalare attimi ... Leggi su movieplayer Mara Venier e Nicola Carraro distanziamento sociale anche in camera da letto

Mara Venier/ “Non dormo con Nicola Carraro. Tra noi niente coccole - lo freno!"

Mara Venier aneddoto piccante : “Ogni tanto lui allunga la mano - ma io…” (Di giovedì 16 aprile 2020) La salute delpreoccupa molto: per paura che la polmonite di Nicola Carraro possa degenerare in Covid-19, i dueine il, Nicola Carraro,inin questo periodo di. Nonostante il sorriso con cui entra ogni domenica nelle case degli italiani, la conduttrice vive un momento di grande angoscia per le condizioni di salute del, a rischio per pregressi problemi polmonari. La conduttrice lo ha raccontato al settimana Nuovo, parlando anche del nipote, che domenica l'ha salutata con un video messaggio facendola scoppiare in lacrime. La domenica degli italiani, in questo particolare momento, è un po' meno pesante grazie ache con la sua Domenica In riesce a regalare attimi ...

bnotizie : Mara Venier rassegnata: `Non posso più dormire con mio marito...` - giuggiugram : RT @eugenio41M1: Quando pensate di essere fighe, ricordatevi che esiste Mara Venier - linobanfioffici : Tutti si prendono i meriti di ringraziare le categorie ausiliarie in ambito sanitario, ma il nostro Lino Banfi è st… - assssssssia : MARA VENIER METTITI QUELLE CAZZO DI SCARPEEEE - irbag98 : No raga c’è in onda la replica de #isolitiignoti col meme di Mara Venier ma mi sono perso il “SÎ... SØNO ÏØ” #mainagioia -