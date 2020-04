Adnkronos : #Coronavirus, #Pregliasco: 'Avremo ondate stagionali, a #scuola a settembre' - Corriere : Come sarà il nuovo mondo? Dall’ufficio ai viaggi e i negozi: dieci cose che cambieranno - Agenzia_Ansa : #Scuola, riunione di maggioranza sulla fine dell'anno scolastico. #Azzolina: 'Tavolo con esperti'. #Ascani: 'Al lav… - FirenzePost : Coronavirus, scuola: la Polizia consegna computer agli studenti, porta a porta - VengoDiMongo : RT @mastrobradipo: i compagni portoghesi ormai fanno scuola in tutto, dalle riprese senza austerità alla resilienza dei partiti socialisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola

Il piano è quello di riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università. Un esempio della nuova normalità saranno ... Ma il virus del conflitto tra partiti, come ...Polmoni puliti, per sé e per chi sta lottando contro il Coronavirus. Stefania D'Attoma ha solo ventun anni ... "Ho fatto la maturità a casa, perché la chemioterapia mi impediva di andare a scuola, di ...