Coronavirus in Lombardia, per Milano non c'è tregua (Di giovedì 16 aprile 2020) Giorgia Baroncini La provincia di Milano ha il maggior numero di nuovi contagiati. E il vicepresidente delle Regione Sala avverte: "Siamo ancora in fase 1" "Ci sono dati migliorativi ma siamo ancora in fase 1". Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Coronavirus in regione. Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Lombardia sono stati registrati 63.094 casi, con 941 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 827. Diminuisce la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono infatti 11.356 (687 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 1.032 pazienti, 42 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 231 decessi che portano il totale delle vittime a 11.608 (ieri sono state 235). "Abbiamo ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia

