Coronavirus, ballano e cantano in strada a Crotone violando le regole anti-contagio: denunciate sette persone (Di giovedì 16 aprile 2020) Ballavano e cantavano in strada, tutti insieme, come se non ci fosse l’emergenza Coronavirus. È successo a Crotone, nel quartiere Fondo Gesù. Qualcuno ha filmato tutto con il telefonino e il video della festa di Pasqua è diventato virale, prima su whatsapp e poi sui social. Grazie a quel filmato la questura di Crotone è riuscita a identificare sette persone, tra cui due minorenni, che sono stati denunciati per la violazione delle norme finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19. Stando a quanto accertato dagli investigatori, il giorno di Pasqua i sette denunciati hanno preso parte ad assembramenti non autorizzati con balli e canti. La Questura ha anche interessato i competenti Servizi sanitari per l’applicazione di ulteriori misure. Non è escluso che la polizia riesca a identificare anche altri soggetti che hanno partecipato ... Leggi su ilfattoquotidiano Scherzare con la morte al tempo del Coronavirus : perché i becchini ballano e un ospedale italiano posta la foto? [VIDEO]

Coronavirus - la sorpresa dei volontari della Croce Rossa di Bari per i bambini ricoverati : ballano “Baby shark” nel cortile dell’ospedale

Medici e pazienti ballano in corsia : “Batteremo il coronavirus” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ballavano e cantavano in, tutti insieme, come se non ci fosse l’emergenza. È successo a, nel quartiere Fondo Gesù. Qualcuno ha filmato tutto con il telefonino e il video della festa di Pasqua è diventato virale, prima su whatsapp e poi sui social. Grazie a quel filmato la questura diè riuscita a identificare sette persone, tra cui due minorenni, che sono stati denunciati per la violazione delle norme finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19. Stando a quanto accertato dagli investigatori, il giorno di Pasqua i sette denunciati hanno preso parte ad assembramenti non autorizzati con balli e c. La Questura ha anche interessato i competenti Servizi sanitari per l’applicazione di ulteriori misure. Non è escluso che la polizia riesca a identificare anche altri soggetti che hanno partecipato ...

ilfattovideo : Coronavirus, ballano e cantano in strada a Crotone violando le regole anti-contagio: denunciate sette persone - GiulianaDaniel2 : RT @gayburg: Gli infermieri di Pisa, in prima linea alla lotta contro il Coronavirus, ballano la storica sigla del Mamamia - gaytalia : Gli infermieri di Pisa, in prima linea alla lotta contro il Coronavirus, ballano la storica sigla del Mamamia - gayburg : Gli infermieri di Pisa, in prima linea alla lotta contro il Coronavirus, ballano la storica sigla del Mamamia - infoitestero : Coronavirus, a Wuhan tornano le feste danzanti: coppie ballano in strada -