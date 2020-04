Coronavirus, 007 Usa indagano su ipotesi creazione del virus in laboratorio (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, gli 007 Usa hanno iniziato le indagini per scandagliare l’ipotesi che il virus sia nato in laboratorio a Wuhan, poi sfuggito di mano. Due giorni fa la notizia di un report dell’intelligence statunitense, risalente a due anni fa: laboratorio a Wuhan a rischio per pessime misure di prevenzione. Coronavirus, Usa: gli 007 statunitensi e … L'articolo Coronavirus, 007 Usa indagano su ipotesi creazione del virus in laboratorio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - tutte le notizie della notte – Gli 007 Usa valutano ipotesi dell’incidente nel laboratorio di Wuhan. Trump verso la riapertura prima di maggio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. L’UE valuta un Mes leggero - gli 007 americani accusano la Cina

