Yara Massimo Bossetti | lettera-denuncia dal carcere | poi le parole per il suo confessore

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Casoscrive una nuovadalin piena emergenza Coronavirus. Il muratore di Mapello, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate, nella sua missiva dà libero sfogo alla sua frustrazione di detenuto che ha paura del contagio. Ad anticipare i contenuti dellaindirizzata al conduttore di Telelombardia, Marco Oliva, è il settimanale Oggi. “Questo virus bastardo non guarda in faccia a nessuno e, anche se i colloqui con familiari e avvocati sono stati sospesi, qui rimangono ancora troppe figure che escono ed entrano quotidianamente. La preoccupazione di essere esposti al virus resta dunque alta”. Potrebbe interessarti anche: Caso, dalle nuove indagini alla verità sul pool incaricato dalla moglie: intervista all’avvocato ...

