Uomini e Donne, anticipazioni: lunedì 20 aprile si riparte con Giovanna e Gemma (Di mercoledì 15 aprile 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Lunedì 20 aprile la trasmissione riparte, ecco la nuova formula che rispetta le misure di sicurezza. Arrivano le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Settimana scorsa vi abbiamo anticipato che lunedì 20 aprile la trasmissione sarebbe tornata in onda, dopo oltre un mese di sospensione. Era infatti il 6 marzo quando il programma è stato sospeso in concomitanza con le misure di sicurezza contro il Covid 19. Ora che il programma è pronto a ripartire scopriamo anche le nuove meccaniche della trasmissione. “Conoscere altre persone attraverso la scrittura” annuncia Maria De Filippi. Uomini e Donne torna in tv a partire dal 20 aprile, con una meccanica del tutto rinnovata. Non vedremo più il classico studio con dame, cavalieri e troni. Questo per poter rispettare le norme di sicurezza ... Leggi su 2anews Uomini e Donne news : “È l’unico modo” - nuovi dettagli della Mennoia

