Reddito di cittadinanza | variazioni Isee sospese fino al 1° giugno Istruzioni Inps

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus ha messo in secondo piano due prestazionipercepite da milioni di beneficiari:die pensione di. Entrambe erogate a fronte di specifici obblighi di comunicazione da parte dei cittadini nei confronti dell’istituto. La sospensione dei termini in vigore per molte prestazioni attualmente erogate in questa fase di emergenza Covid interessa però anche Rdc e Pdc. A chiarirlo è stata l’con l’ultimo messaggio del 14 aprile. Si tratta in particolare della sospensione dei termini per la comunicazione della variazione, nucleo familiare e patrimonio. Slittamento a cui si aggiunge anche ildi inclusione. In particolare le comunicazioni di variazionesonoal 1°2020. Vediamo in dettaglio tutti i chiarimenti forniti dain merito alla sospensione ...