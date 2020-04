Q Talks - La Giulia GTAm e le altre alleggerite spiegate da Paolo Massai | oggi in diretta

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Con leGTA el'Alfa Romeo rende omaggio alla tradizione delle versionie va a inserirsi ancora una volta nel club delle sportive di gran lignaggio. Ne parliamonellappuntamento con i Q, in programma alle 15.30 in contemporanea sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Il nostro esperto, insieme a Roberto Ungaro, svelerà tutti i segreti dellae dellesportive che fanno della leggerezza la propria virtù. Non mancate, vi aspettiamo!