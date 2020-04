Mondragone Bene Comune | Si intervenga sul divario digitale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – Di seguito una nota stampa dell’associazione. “Quattro premesse. 1a C’è molta confusione sul distanziamento sociale da assicurare in questo periodo. Per evitare di sbagliare e di essere multati rapportiamoci al comportamento che il vescovo, il sindaco con tanto di fascia, i sacerdoti e i fedeli hanno avuto durante la celebrazione della Santa Messa in occasione della festività di Maria Santissima Incaldana. Se manteniamo la stessa distanza non c’è Protezione civile, ovvero il , che tenga! 2a I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’Ordinanza della Protezione Civile per i cosiddetti , possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali ...