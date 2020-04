Lecce, sputa in faccia ad un carabiniere, arrestato (Di mercoledì 15 aprile 2020) Emanuela Carucci L'aggressore era insieme ad un altro uomo, finito in manette anche lui. I due non volevano sottoporsi ai controlli dei militari ad un posto di blocco. Il fatto è accaduto in provincia, a Neviano Un fatto che ha sconvolto l'intera comunità. Due carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo due uomini durante il servizio di controllo del territorio. Sono stati, però, aggrediti dai due fermati che non volevano essere sottoposti ai controlli. Non solo, la cosa più grave è che uno dei due malviventi ha abbassato la mascherina ad uno dei militari e gli ha sputato sul viso. Il fatto è accaduto a Neviano, un piccolo Comune in provincia di Lecce, la sera di Pasquetta, nella piazza centrale del paese che, come si vede dall'immagine era deserta per le restrizioni del Governo. A darne notizia è il quotidiano locale ... Leggi su ilgiornale Lecce. Si abbassa la mascherina e sputa a un carabiniere durante il controllo : due arrestati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Emanuela Carucci L'aggressore era insieme ad un altro uomo, finito in manette anche lui. I due non volevano sottoporsi ai controlli dei militari ad un posto di blocco. Il fatto è accaduto in provincia, a Neviano Un fatto che ha sconvolto l'intera comunità. Due carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo due uomini durante il servizio di controllo del territorio. Sono stati, però, aggrediti dai due fermati che non volevano essere sottoposti ai controlli. Non solo, la cosa più grave è che uno dei due malviventi ha abbassato la mascherina ad uno dei militari e gli hato sul viso. Il fatto è accaduto a Neviano, un piccolo Comune in provincia di, la sera di Pasquetta, nella piazza centrale del paese che, come si vede dall'immagine era deserta per le restrizioni del Governo. A darne notizia è il quotidiano locale ...

