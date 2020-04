Giorgio e Rosa, sposati da 50 anni e separati dal Covid-19, si riabbracciano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Divisi dalla malattia, dopo più di cinquant’anni di vita insieme. Giorgio e Rosa sono sposati da oltre mezzo secolo: sono inseparabili da sempre. A metà marzo lui è stato ricoverato all’ospedale di Cremona: infettato dal coronavirus, ha contratto la polmonite da Covid-19. Ma non ha mai protestato per nulla, anzi. Come ha spiegato Manuela Denti, un medico dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, che ha riferito questa storia, «In questo periodo abbiamo imparato a conoscerlo e lui a conoscere noi. Si è instaurato un bellissimo legame. Giorgio è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti: mai un lamento, sempre un grazie». Leggi su vanityfair Giorgio e Rosa si abbracciano in ospedale : un incontro che ha commosso tutti

Giorgio e Rosa - sposati da 52 anni e separati dal Covid-19 - si riabbracciano in reparto grazie ai medici

