25 aprile, la figuraccia dei giovani Pd: scambiano la foto di un fascista per quella di un partigiano… (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il 25 aprile si avvicina e già comincia a farsi sentire la retorica antifascista. Quest'anno però a causa coronavirus per il 25 aprile non ci potranno essere sfilate e cortei. Ma c'è chi non rinuncia a dare un segno: c'è chi canta "Bella ciao" e c'è chi pur di far sentire la sua voce cade anche nel ridicolo. È stata davvero una figuraccia quella rimediata dai giovani Democratici, l'organizzazione giovanile del Partito Democratico, che per celebrare il prossimo anniversario della Liberazione hanno pubblicato sui social una foto che nell'intento voleva celebrare l'antifascismo. 25 aprile e la foto dei giovani Democratici La foto è stata pubblicata sulla pagina Instagram dei giovani Democratici, sezione di Albano, Cecchina e Pavona (nei Castelli Romani). L'immagine in bianco e ...

