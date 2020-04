Reunion di Chuck in streaming, il cast farà un tavolo di lettura virtuale per i fan (Di martedì 14 aprile 2020) Ai tempi del Coronavirus, il mondo dello spettacolo deve adeguarsi come può per intrattenere il pubblico. Entertainment Weekly ha così lanciato un'innovativa Reunion di Chuck, che si potrà commentare tramite l'hashtag #UnitedAtHome, e avverrà tutta per mezzo virtuale.Il cast dell'amata spy comedy targata NBC tornerà insieme ai creatori Chris Fedak e Josh Schwartz per una speciale lettura virtuale di un episodio scelto dai fan. L'evento sarà visibile su Zoom. Come riporta EW, i fan non solo potranno scegliere quale episodio il cast dovrà "interpretare", ma avranno anche l'occasione di partecipare all'evento. Come? Basta collegarsi sui canali social di Entertainment Weekly e votare il vostro episodio preferito di Chuck. Per dirlo con le parole del personaggio di Devon Woodcomb, tutto ciò è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 aprile 2020) Ai tempi del Coronavirus, il mondo dello spettacolo deve adeguarsi come può per intrattenere il pubblico. Entertainment Weekly ha così lanciato un'innovativadi, che si potrà commentare tramite l'hashtag #UnitedAtHome, e avverrà tutta per mezzo.Ildell'amata spy comedy targata NBC tornerà insieme ai creatori Chris Fedak e Josh Schwartz per una specialedi un episodio scelto dai fan. L'evento sarà visibile su Zoom. Come riporta EW, i fan non solo potranno scegliere quale episodio ildovrà "interpretare", ma avranno anche l'occasione di partecipare all'evento. Come? Basta collegarsi sui canali social di Entertainment Weekly e votare il vostro episodio preferito di. Per dirlo con le parole del personaggio di Devon Woodcomb, tutto ciò è ...

Eli5Cullen : RT @_diana87: Reunion di #Chuck in streaming, il cast farà un tavolo di lettura virtuale per i fan - _diana87 : Reunion di #Chuck in streaming, il cast farà un tavolo di lettura virtuale per i fan - BlueFab_ : Raga aspettavo la reunion Zachonne dal lontano 2012 (anche se ne abbiamo avuto una per la serie animata di Tangled… - TheFairyGirl86 : Questa settimana la vivrò in funzione delle reunion del cast di #Chuck - xitsnaynay : Chuck reunion venerdì oddio non vedo l'ora ??? -

