L'UE dà il via libera alla liquidità per le imprese (Di martedì 14 aprile 2020) Arriva oggi una notizia molto importante per tutti gli imprenditori italiani che sono danneggiati dall'emergenza coronavirus. L'Associazione Bancaria Italiana questa mattina ha comunicato con una lettera circolare a tutti i suoi associati che questa notte la "Commissione europea ha approvato l'indispensabile autorizzazione prevista nel Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 per rendere operative le importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del Covid-19". L'ABI specifica:"Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea"Nella circolare, firmata dal Presidente Antonio Patuelli, dal Direttore generale Giovanni Sabatini e dal Vice direttore generale ... Leggi su blogo Silvia - figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ "Quello che ha vissuto le dà..."

Coronavirus - Steven Spielberg dà il via all'AFI Movie Club con Il Mago di Oz

Coronavirus - il comune che dà il via ai test sierologici : "Stufo di vedere morire la gente in casa" (Di martedì 14 aprile 2020) Arriva oggi una notizia molto importante per tutti gli imprenditori italiani che sono danneggiati dall'emergenza coronavirus. L'Associazione Bancaria Italiana questa mattina ha comunicato con una lettera circolare a tutti i suoi associati che questa notte la "Commissione europea ha approvato l'indispensabile autorizzazione prevista nel Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 per rendere operative le importanti misure a sostegno della; delledanneggiate dall’emergenza del Covid-19". L'ABI specifica:"Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegatolettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea"Nella circolare, firmata dal Presidente Antonio Patuelli, dal Direttore generale Giovanni Sabatini e dal Vice direttore generale ...

CottarelliCPI : Auguri alla #TaskForce guidata da Colao. Per la ripartenza serviranno investimenti pubblici e privati. Rapidamente.… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per i governanti, gli scienziati, i politici che cominciano a studiare la via d’uscita per il dop… - pietroraffa : 'C'è una persona che sta correndo! Calzoncini azzurri, magliettina verde, cappellino bianco. Sta scappando!'. Guar… - nerditudine : RT @Il_Nerdastro: L'albo a #Fumetti del giorno? Ovviamente, #Dampyr #1, perché era il 14 Aprile 2000 quando #HarlanDraka fece la sua prima… - AkiraElrien : RT @h0se0kkk: nouu...i miei piccoli sopiii....il mio cuore è colmo d'amore per voi :'(( -

Ultime Notizie dalla rete : dà via Cagliari, tour virtuale Galleria d'Arte - Sardegna Agenzia ANSA Barbara D’Urso, lettera aperta dopo l’inseguimento del pedone in diretta: smetta di fare informazione

nonostante abbiamo avuto modo di vederci una volta per un’intervista e di sentirci telefonicamente in diverse occasioni, uso volentieri il “lei”. Dunque le scrivo, Barbara, perché sono stata a più ...

Le età d'oro dell'uomo raccontate da Tolstoj

Schifava il regno di cristallo della letteratura, si sentiva fuori posto. Nel corpo poderoso di Tolstoj vagava un ago d' argento, che lo colpiva, tormentandolo, di continuo. Prima di Sebastopoli, ci ...

nonostante abbiamo avuto modo di vederci una volta per un’intervista e di sentirci telefonicamente in diverse occasioni, uso volentieri il “lei”. Dunque le scrivo, Barbara, perché sono stata a più ...Schifava il regno di cristallo della letteratura, si sentiva fuori posto. Nel corpo poderoso di Tolstoj vagava un ago d' argento, che lo colpiva, tormentandolo, di continuo. Prima di Sebastopoli, ci ...